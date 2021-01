Durcesio Mello Vítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo ainda luta pela permanência na Série A em 2021, porém, a diretoria do clube carioca já começa a iniciar o planejamento para a próxima temporada, que se inicia poucos dias após o fim do Brasileiro. De acordo com informações do portal "UOL", o Glorioso busca a contratação de um diretor de futebol para iniciar uma reformulação no clube carioca.

De acordo com o site, a ideia é de um profissional que possa se encaixar no propósito de realizar processo ainda mais refinado na integração das categorias de base com o elenco principal. Além de um diretor, também existe a possibilidade de mais um nome chegar a General Severiano para um trabalho complementar.



O novo diretor teria como função estabelecer o planejamento futuro do Botafogo em 2021. Além disso, com essa escolha, o clube iria definir a permanência ou não do gerente de futebol Túlio Lustosa, do técnico Eduardo Barroca e dos jogadores do atual elenco. Um pensamento inicial da diretoria aponta para uma permanência do treinador, mas o futuro do ex-volante é desconhecido.



O portal afirma que a cúpula alvinegra trata o assunto com moderação, mas já há conversas nos bastidores. Há, entre os cotados, inclusive, nomes que já tiveram passagem pelo clube em um passado não muito distante.