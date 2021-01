Bruno Lazaroni Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 19:00

Rio - Ex-jogador e atualmente gerente de futebol do Botafogo, Túlio Lustosa foi contrário à demissão de Bruno Lazaroni, auxiliar promovido a técnico após a saída de Paulo Autuori. As informações são do 'globoesporte.com'.

De acordo com o portal, ainda no intervalo da derrota em casa para o Cuiabá, pela Copa do Brasil, Túlio foi avisado da ideia de demissão de Bruno Lazaroni. O gerente tentou segurar o treinador, mas o máximo que conseguiu foi por um dia. A decisão do Comitê Executivo de Futebol já estava tomada.



Publicidade

Após a saída do ex-auxiliar do comando técnico, o Botafogo contratou o argentino Ramón Díaz. O experiente técnico nunca comandou a equipe carioca e foi demitido durante recuperação de uma operação. Atualmente, Eduardo Barroca é o treinador do Glorioso.