Publicado 15/01/2021 15:16

São Paulo - Desesperado o Botafogo terá um velho conhecido pela frente neste domingo. O Alvinegro encara o Santos, do técnico Cuca, que teve passagens marcantes pelo Glorioso, em duelo na Vila Belmiro, às 16 horas. A equipe carioca precisa desesperadamente de um resultado positivo.

A equipe paulista comandada pelo ex-treinador do Botafogo vive um grande momento na temporada. Na última quarta-feira, o Peixe derrotou o Boca pela semifinal da Libertadores e garantiu presença na final da competição contra o Palmeiras no próximo dia 30. Sem compromissos no meio de semana, o Santos deverá entrar em campo com o que tem de melhor.

O Botafogo deverá ir para campo com: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Marcelo Benevenuto e Víctor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Kelvin, Warley e Pedro Raul.

Em situação desesperadora no Campeonato Brasileiro, o Botafogo busca uma vitória para seguir sonhando com a permanência na Série A. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia no site "Infobola", o Glorioso tem 98% de risco de queda.