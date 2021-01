Caio Alexandre é uma das apostas da base do Botafogo para a temporada Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 15/01/2021 20:30

Virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo usa as suas últimas forças para tentar operar um verdadeiro milagre e se manter na elite nacional. E a parada dos comandados do técnico Eduardo Barroca neste próximo domingo será bem indigesta: o Santos, finalista da Libertadores da América, às 16h, na Vila Belmiro. E para tentar uma vitória, o comandante alvinegro deve promover os retornos do apoiador Bruno Nazário e do atacante Matheus Babi ao time titular.

Além deles, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o volante Caio Alexandre, ambos que voltam após cumprirem suspensão automática na derrota para o Vasco (3 a 0, na rodada passada, em São Januário, têm as suas vagas asseguradas. Quem corre por fora é o peruano Lecaros, que tem entrado bem no decorrer dos jogos.

Com isso, a provável escalação do Botafogo tem: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Kelvin (Lecaros), Matheus Babi e Pedro Raul. O Glorioso tem 98% de risco de rebaixamento, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia.