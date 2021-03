Kalou Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 10:30

Rio - Uma das principais esperanças de gols do Botafogo na temporada, o atacante Salomon Kalou deverá rescindir nesta segunda-feira com o clube carioca. De acordo com informações do portal "FogãoNet", o Glorioso e o marfinense chegaram a um acordo.

Kalou tem contrato com o Botafogo até dezembro, mas a diretoria negociou para rescindir o seu vínculo. O atacante tem um dos maiores salários do elenco carioca. Com o rebaixamento alvinegro para a Série B, a permanência dele se tornou inviável.



De acordo com o portal, o jogador abriu mão de aproximadamente 80% do valor que teria a receber até o fim do contrato para rescindir agora com o Botafogo. Kalou chegou com muita expectativa ao Botafogo, após passagem marcante pelo futebol europeu. Ao todo foram apenas 27 jogos (13 como titular) e um gol marcado com a camisa alvinegra.