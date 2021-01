Manga é vacinado contra a Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 16:19

Rio - Ídolo do Botafogo, o ex-goleiro Manga foi vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Aos 83 anos, ele recebeu a primeira dose da vacina no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio, onde vive atualmente.

De acordo com o programa de vacinação do Governo do Rio, Manga faz parte do grupo prioritário que receberá a vacina, já que é idoso e mora em um asilo.

"Tem que fazer essa vacina, é obrigatório. É um momento difícil para todos, mas estamos tranquilos", disse o ídolo alvinegro.

