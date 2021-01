Eduardo Freeland está perto de ser anunciado como diretor de futebol do Botafogo Reprodução

Por MH

Publicado 21/01/2021 18:42

A diretoria do Botafogo está muito perto de anunciar o novo diretor de futebol para a temporada. Trata-se de Eduardo Freeland, que foi gerente das divisões de base do Alvinegro em 2018, quando saiu para exercer a mesma função no Flamengo. De acordo com o site Resenha Alvinegra, as conversas foram mantidas em total sigilo para que não houvesse dificuldades na sua liberação do Rubro-Negro.

Freeland faturou o Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2018, equipe que era treinada por Eduardo Barroca. A tendência é que o atual gerente de futebol do Botafogo, Túlio Lustosa, e o treinador sejam dispensados no fim do Brasileirão, uma vez que ambos têm cláusulas contratuais que cortam o vínculo com o clubem em caso de rebaixamento.