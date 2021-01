Rafael Forster pelo Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 23/01/2021 20:35

O técnico Eduardo Barroca definiu o time tdo Botafogo para o importante clássico com o Fluminense, neste próximo domingo, às 20h30, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kanu, que negocia com o Cruz Azul, do México, está confirmado. Outro defensor, Rafael Forster volta a exercer a função de volante.

Sem Pedro Raul, com um desconforto muscular, a dupla de ataque será formada por Matheus Nascimento e Matheus Babi. Lanterna da Série A, com apenas 23 pontos, o Alvinegro precisa desesperadamente os seus setes jogos restantes para continuar na elite do futebol brasileiro.