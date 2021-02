Pedro Raul Vitor Silva / Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 02/02/2021 22:08 | Atualizado 02/02/2021 22:39

Como O Dia adiantou, o Kashiwa Reysol tem interesse na contratação de Pedro Raul, do Botafogo. Nas últimas horas, a primeira proposta foi apresentada à diretoria alvinegra: empréstimo de um ano, pagando compensação financeira de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,7 milhões, e opção de compra estipulada em US$ 1,5 milhões, algo em torno de R$ 8,1 milhões. Ou seja, o valor total da operação poderia ser de R$ 10,8 milhões.



Os moldes da transação apresentados pelo Kashiwa Reysol não são os favoritos da diretoria do Botafogo, que prefere uma negociação envolvendo Pedro Raul de forma definitiva. Um dos motivos é que, caso o atacante seja emprestado até dezembro, quando acaba o compromisso com a equipe carioca, a cúpula alvinegra teria que exercer a preferência, prevista em contrato, de estender o vínculo do atleta por mais três temporadas e correr o risco de ele não ser comprado pelo time japonês ao término do empréstimo.

Enquanto isso, os representantes do time japonês mantém contato com a cúpula alvinegra e os empresários do atacante. Porém, outros clubes monitoram a situação do jogador. No Brasil, o Corinthians é um clube que chegou a sondar Pedro Raul, mas o molde da tratativa é o mesmo do Kashiwa Reysol: empréstimo ou uma negociação envolvendo troca de atletas. Vale ressaltar que nenhuma negociação entre os dois clubes foi iniciada e não passou de uma consulta do time paulista.



O Botafogo tem pressa para resolver a situação envolvendo a cláusula prevista em contrato que obriga o Alvinegro a desembolsar 1,5 milhões de euros, caso Pedro Raul disputasse 60% dos jogos na temporada como titular, e o atacante bateu a meta. Mas, mesmo que o jogador seja vendido, o time terá que desembolsar essa quantia, o que foi estabelecido quando o atleta chegou ao clube, em negociação intermediada pelo antigo Conselho de Futebol com o ex-agente do atacante, André Cury.



Como o Vitória de Guimarães, de Portugal, é dono de 30% dos direitos econômicos de Pedro Raul, o clube português terá direito a uma parte do valor total da negociação, caso Botafogo consiga se desfazer do atacante de 24 anos de forma definitiva.



Pedro Raul chegou ao Botafogo no início de 2020, disputou 39 partidas e fez 12 gols, sendo o artilheiro do time na temporada até o momento. Com 24 anos, o atacante também acumula passagens pelo Aimoré, Cruzeiro-RS, Vitória de Guimarães, de Portugal, e Atlético-GO.