Publicado 04/02/2021 11:20

Rio - O Botafogo teve que pagar ao STJD uma multa no valor de R$ 2,5 mil por um descumprimento no protocolo do Campeonato Brasileiro em virtude da pandemia da Covid-19. Na partida contra o Athletico-PR, em Curitiba, o lateral-direito Kevin trocou de camisa com o atacante Walter após o jogo, o que está proibido.

O Atleta foi denunciado no artigo 258 do CBJD (Conduta contrária à disciplina ou ética desportiva). Dentro de campo, o clube carioca empatou por 1 a 1 com o clube paranaense.



Além disso, o Alvinegro pode ter mais problemas no tribunal. O lateral-esquerdo Victor Luis será julgado na próxima sexta-feira, por ter sido expulso contra o Flamengo. Ele foi denunciado no Art. 254 do CBJD (Praticar jogada violenta), que prevê punição de 1 a 6 jogos.