Revelado na base, Diego Loureiro recebeu elogios ao substituir Cavalieri contra Santos e Atlético-GO Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 20:23

Rio - Na angustiante saga do Botafogo para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro não são os pontos que são multiplicados e, sim, os problemas. No jogo de 'vida ou morte' contra o Sport, sexta-feira, às 20h, no Nilton Santos, Eduardo Barroca não contará com Diego Cavalieri. Com dores no tornozelo direito, o goleiro foi vetado e será substituído pelo xará, Diego Loureiro. Na rodada que pode decretar antecipadamente o rebaixamento para a Segundona ou prolongar a esperança de salvação, o Glorioso terá sete pratas da casa em ação.

Com a atuação aprovada no empate com o Palmeiras, terça-feira, no Allianz Parque, a garotada será a base para o decisivo duelo com o Sport. A volta de Victor Luis, que, emprestado pelo Verdão, não pode jogar na última rodada, deve ser a única mudança, justamente no lugar de Rafael Forster, que sofreu uma grave lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e não deve mais atuar na competição.



Dessa forma, o Botafogo deve entrar em campo com a seguinte formação: Diego Loureiro, Kevin, Sousa, Kanu, e Victor Luis; Zé Welison, Romildo, Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.



Punidos após o atraso no treino de segunda-feira, Marcelo Benevenuto, Lecaros e Matheus Babi nem sequer foram relacionados contra o Palmeiras, mas devem ser opção no banco contra o Sport.