Por Venê Casagrande

Publicado 11/02/2021 12:37 | Atualizado 11/02/2021 12:51

Rio - O Botafogo encaminhou, nas últimas horas, a venda do atacante Pedro Raul para o Kashiwa Reysol, do Japão. A equipe do futebol asiático vai desembolsar 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 9,66 milhões) por 70% do jogador, de 24 anos.



O contrato que Pedro Raul irá assinar com o clube japonês terá validade por três temporadas. O Botafogo deve iniciar a troca de documentação nas próximas horas para que o processo burocrático se inicie, e o atacante fique liberado para viajar e se apresentar ao novo clube.



Por conta do fuso horário, a negociação foi alinhavada na madrugada desta quinta-feira. As tratativas entre os clubes foi intermediadas pelo empresário Márcio Bittencourt, o mesmo que tratou da ida de Dodi, ex-Fluminense, para o mesmo time, o Kashiwa Reysol.



Inicialmente, o Kahiwa Reysol havia feito uma proposta para ter Pedro Raul por empréstimo até dezembro, com compensação financeira de US$ 500 mil e opção de compra em US$ 1,5 milhões. A oferta, entretanto, não agradou ao Alvinegro. As conversas esfriaram e voltaram a esquentar nesta semana.



Pedro Raul chegou ao Botafogo no início de 2020, disputou 39 partidas e fez 12 gols, sendo o artilheiro do time na temporada até o momento. Com 24 anos, o atacante também acumula passagens pelo Aimoré, Cruzeiro-RS, Vitória de Guimarães, de Portugal, e Atlético-GO.



