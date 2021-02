Emprestado pelo Real-DF, o atacante Davi, de 21 anos, chegou como uma aposta em agosto e disputou 12 jogos no Brasileiro Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 17:54 | Atualizado 12/02/2021 17:58

Rio - O número de desfalques do Botafogo para enfrentar o Goiás, neste sábado, às 17h, no Serrinha, aumentou ao longo desta sexta-feira. Após confirmar o veto de José Welison, vítima de uma torção no tornozelo esquerdo, o Núcleo de Saúde e Performance do clube atualizou o quadro médico com a presença do volante Romildo (fratura no dedo anelar da mão esquerda) e do atacante Davi (faringite bacteriana). Portanto, o número de desfalques em Goiânia aumentou para nove, contando com Pedro Raul, negociado com o futebol japonês.

Kayque e Luiz Otávio estão na disputa para substituir José Welison. Em compensação, Bruno Nazário volta a ser opção depois de três rodadas. Livre dos problemas musculares, o camisa 10 minimiza os problemas de Lucio Flavio na tentativa de deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro. Rebaixado com quatro rodadas de antecedência, o Glorioso luta para evitar a pior campanha em um turno na história dos pontos corridos.

Publicidade

Confira abaixo a lista de desfalques:





Gatito Fernández (edema ósseo, fisioterapia)

Diego Cavalieri (torção tornozelo direito, fisioterapia)

Rafael Forster (torção tornozelo esquerdo, fisioterapia)

Victor Luis (transição)

Guilherme Santos (transição)

Zé Welison (torção tornozelo esquerdo, fisioterapia)

Romildo (fratura no quarto metacarpo, mão esquerda)

Davi (faringite bacteriana)