Depois de dois jogos, Marcelo Benevenuto volta ao time titular contra o Goiás Divulgação/Botafogo

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 16:39 | Atualizado 13/02/2021 16:42

Goiânia - A mudança de esquema tático é a principal novidade do Botafogo para o confronto com o Goiás, neste sábado, às 17, no Serrinha, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com oito desfalques, entre jogadores machucados ou em transição, Lucio Flavio, técnico interino, optou pelo esquema 3-5-2 com a volta de Marcelo Benevenuto à zaga. Negociado com o futebol japonês, Pedro Raul aumenta a lista de baixas.

Punido pelo atraso do treino de segunda-feira da semana passada, o zagueiro havia perdido a posição e começado as partidas contra Grêmio e Sport no banco de reservas. Com os vetos de José Welison, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, e Romildo, que fraturou o dedo anelar da mão esquerda, Kayque ganhou uma chance no meio de campo e Cesinha foi recuado para recompor o setor. À disposição, o apoiador Bruno Nazário é opção no banco.

Portanto, o Botafogo entra em campo com a seguinte formação: Diego Loureiro, Marcelo Benevenuto, Kanu e Sousa; Kevin, Kayque, Caio Alexandre, Cesinha e Hugo; Matheus Nascimento e Rafael Navarro.