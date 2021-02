Em dia de pane coletiva da defesa, Diego Loureiro se salvou e evitou uma derrota ainda mais vexatória em Goiânia Reprodução/Premiere

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 19:57

Goiânia - Dono da pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 60 gols em 36 rodadas, o Botafogo fracassou na tentativa de corrigir o crônico problema ao testar o 3-5-2. De volta ao time após três jogos, Marcelo Benevenuto não se entendeu ao lado de Kanu, expulso no segundo tempo, e o jovem Sousa. Além do espaço dado pelos lados pelos laterais Kevin e Hugo, a indefinição dos zagueiros sobre a marcação de Rafael Moura e Fernandão, autores dos dois gols de cabeça, foi decisiva para a 20ª derrota alvinegra na competição.

Na ausência de Gatito Fernández e Diego Cavalieri, machucados, Diego Loureiro foi o titular mais uma vez e, apesar dos péssimos números da defesa, tem se destacado. Em Goiânia, evitou um prejuízo ainda maior, mas evitou apontar um culpado pela derrota neste sábado, no Serrinha.



"O Goiás foi muito aplicado, trabalhou bem a bola e soube usar com eficiência a arma que tem que é a bola aérea com Rafael Moura e Fernandão. Temos que acertar nesses momentos, saber reverter os momentos e pensar no futuro. Espero que dê tudo certo", disse Diego, ao 'Premiere'.



Com apenas 24 pontos, o Alinegro, rebaixado com quatro rodadas de antecedência, enfrenta o São Paulo, dia 22, no Estádio Nilton Santos, e se despede da Série A no dia 25, contra o Ceará, na Arena Castelão.