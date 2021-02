Jonathan, lateral do Coritiba, está na mira do Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021

Rio - Rebaixado para a Série B, o Botafogo já começa a se planejar para a próxima temporada. De acordo com o site "GE", o Glorioso está interessado na contratação do lateral-direito Jonathan, do Coritiba.

Jonathan tem contrato com o Coritiba até o fim deste mês. O jogador vem sendo titular com o técnico Gustavo Morínigo e iniciou 13 partidas no Campeonato Brasileiro. O Coxa aguarda o lateral decidir se aceita ou não um acordo com o Botafogo para analisar uma renovação.

No Coritiba desde agosto, Jonathan chegou ao clube indicado por Eduardo Barroca, então técnico da equipe paranaense e que deixou o Botafogo recentemente. Eles já haviam trabalhado juntos no Atlético-GO.