Gilvan Divulgação / Atlético-GO

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 13:39

Rio - De olho na próxima temporada, o Botafogo está perto de fechar a contratação de um defensor. O zagueiro Gilvan, de 31 anos, que defende o Atlético-GO, está negociando com o Glorioso e o acordo entre as partes está próximo. As informações são do portal "globoesporte.com".

O zagueiro está no fim do vínculo com o Dragão e ficará livre após o término do Brasileirão. O clube goiano também fez oferta para renovar com o jogador, mas a preferência deve ser pela mudança. O veterano chega para dar mais experiência ao setor alvinegro. Além disso, a equipe carioca poderá perder Kanu e Marcelo Benevenuto, que vem sendo ventilados em outros clubes.

Publicidade

Na atual temporada, Gilvan entrou em campo em 38 partidas vestindo a camisa do Atlético-GO. Ele marcou duas vezes. O Dragão teve uma temporada tranquila, se livrando do risco de rebaixamento com relativa antecedência.



Publicidade

O zagueiro é um dos quatro reforços que o Botafogo encaminha para disputar a Série B. O lateral-direito Jonathan, o volante Matheus Frizzo e o atacante Ronald também estão por detalhes de serem anunciados pelo clube alvinegro.