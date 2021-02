Fernando Diniz Van Campos

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 10:30

Rio - Na busca por um novo treinador, o Botafogo tentou a contratação de Fernando Diniz, ex-técnico do São Paulo, mas a negociação não avançou. Além disso, o clube também tentou dois nomes experientes do futebol brasileiro, mas não obteve sucesso. As informações são do portal "globoesporte.com".

O Alvinegro vem encontrando dificuldades nas negociações pelo fato de a temporada de 2020 ainda estar em andamento, assim alguns técnicos aguardam possibilidades na Série A e pedem prazo maior para uma resposta à diretoria alvinegra.

De acordo com o site, a ideia da diretoria do Botafogo é ter um acordo selado até o fim desta semana, mas com o Brasileirão terminando só no dia 25 de fevereiro, a resposta pode não chegar. Caso essas opções não se concretizem, o Botafogo tem plano B com nomes mais “acessíveis”.

No elenco, o Alvinegro vem se movimentando bastante. Há três nomes encaminhados: o lateral-direito Jonathan, do Coritiba, o volante Matheus Frizzo, que disputou a Série B pelo Vitória, e o atacante Ronald, ex-Botafogo-SP. Ainda negocia com o zagueiro Gilvan, do Atlético-GO, e o atacante Robson, do Coritiba.