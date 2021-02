Bruno Nazário Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 15:12

Rio - O Botafogo já está se movimentando para a temporada 2021, e segundo informações do "ge", o meia Bruno Nazário parece não estar nos planos do Alvinegro. De acordo com o site, o clube demonstrou que a melhor opção é que ele procure outra equipe ao fim do Campeonato Brasileiro.

Bruno tem contrato com o Botafogo até junho deste ano. O atleta veio emprestado do Hoffenheim, da Alemanha, no início de 2020. O jogador ganhou destaque após boas partidas e gols marcados, mas foi perdendo espaço na segunda metade da temporada. Além dele, o clube carioca pretende negociar ainda outros atletas.