Publicado 18/02/2021 18:50

Rio - O Botafogo ainda não definiu quem será o técnico para a próxima temporada. Sem clube desde que foi demitido do Athletico, em agosto, Dorival Júnior reafirmou nesta quinta-feira que não foi procurado pela diretoria alvinegra.

"O treinador Dorival Júnior negou que tenha sido procurado por dirigentes do Botafogo para conversar sobre projetos ou assumir o clube para a temporada 2021", informou sua assessoria à coluna do FogãoNET.



Ex-técnico do Flamengo, Fluminense e Vasco, Dorival é um dos nomes preferidos dos dirigentes e torcedores do Botafogo para comandar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.