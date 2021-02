A imagem da desolação: alvinegros na saída de campo após a sofrida derrota para o Sport ANDRÉ FABIANO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/02/2021 18:28

Rio - O comentarista Fábio Sormani deu uma opinião polêmica durante o programa "Bate-Bola" desta quinta-feira. Na opinião dele, mesmo com toda sua tradição, o Botafogo é um clube que não tem camisa.

"O Botafogo não tem camisa. O clube ficou na década de 60 e nunca chegou uma final de Libertadores. Ele e o Fluminense não ganham nada", afirmou o jornalista.

"Esse conceito de Libertadores é um neoconceito, dos anos 90 pra cá. Se o Botafogo não tem camisa, pelo amor de Deus...", confrontou Celso Unzelte, que também participava do debate.

"Não vamos fazer média com ninguém aqui", disse Sormani, que foi interrompido por Celso. "Não é uma questão de média. O Botafogo é o time do Garrincha, do Nilton Santos, era a base da seleção de 62. Eu não preciso te dizer quem é o Botafogo."

"O Botafogo hoje não tem camisa, não existe mais. Foi pra Série B de novo", esbravejou Sormani.

"Quando você fala em camisa, está se referindo a história ou temporada?", questionou Unzelte.

"Estou falando de títulos. Títulos importantes, ser vencedor", respondeu Sormani.