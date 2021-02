Ronald Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 10:16

Rio - O Botafogo começou sua reformulação para a temporada 2021, e já tem cara nova no clube. Segundo informações de Thiago Veras, jornalista da Tupi, o atacante Ronald vai assinar um contrato de dois anos com o Alvinegro. Ele já iniciou os exames médicos na última quinta-feira.

Publicidade

O jogador do Botafogo-SP era um desejo antigo da diretoria alvinegra. O ex-dirigente do clube, Túlio Lustosa, chegou a assinar um pré-contrato com o atacante.



Ronald tinha contrato com o clube paulista até maio, com isso, o Botafogo cedeu 15% dos diretos do atleta para conseguir a liberação.