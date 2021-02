Aprovado pela comissão técnica permanente do Botafogo, Zé Welison está nos planos para a Série B VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Rio - O Botafogo ainda não bateu o martelo na escolha do técnico que o comandará na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, deu início ao processo de reformulação. Com o aval da comissão técnica permanente do clube, liderada pelo auxiliar Lucio Flavio, Zé Welison faz parte do projeto de retomada à elite.

Emprestado pelo Atlético-MG até maio, o volante, de 25 anos, foi comunicado sobre a intenção de estender o vínculo e as diretorias dos dois clubes iniciaram as conversas. Com o orçamento limitado, Alvinegro busca a prorrogação do empréstimo sem custos e com divisão dos salários. Com o elenco completo, o Galo não deve dificultar o acerto.



Revelado pelo Vitória, Zé Welison tem experiência em Série B. Desde sua chegada, no fim de outubro, ganhou espaço e se firmou como titular no meio de campo alvinegro. Ele soma 17 jogos no Brasileiro, sem gols marcados. Além do camisa 50, o Botafogo conta com Caio Alexandre, Romildo, Kayque e Rafael Forster para a posição. Em fim de contrato, Luiz Otávio não faz parte dos planos.

É o mesmo caso de Cícero e Rentería, dupla que tem contrato longo. O primeiro negocia a rescisão, enquanto o colombiano deve ser negociado. O Botafogo tem negociação bem encaminhada para contratar o volante Matheus Frizzo, que, emprestado pelo Grêmio, disputou a Série B pelo Vitória.