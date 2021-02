Victor Luis Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 11:48

Rio - O Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas alguns jogadores do Botafogo não farão os dois últimos jogos pela equipe. Além de Helerson, Kelvin, Rentería e Cícero, já dispensados pelo clube, o lateral Victor Luis e o atacante Ivan Angulo também não encerrarão o torneio pelo time carioca. A informação é do portal 'Globoesporte.com'.

De acordo com o site, os atletas farão os últimos treinos neste final de semana no Nilton Santos e retornarão ao Palmeiras, clube de origem da dupla, na próxima segunda-feira. Além dos já citados, o Alvinegro também busca um acordo para rescindir com o marfinense Salomon Kalou. O Botafogo já está rebeixado e joga a série B na próxima temporada.