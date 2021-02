Elenco do Botafogo antes do treino Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 21/02/2021

Rebaixado e confirmado na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não tem muito mais a fazer na temporada a não ser diminuir a vergonhosa. Não será fácil, mas o Glorioso tem mais duas rodadas para evitar entrar na história da competição por pontos corridos como a pior campanha no returno. A começar com o jogo desta segunda-feira, às 20h contra o São Paulo, no Nilton Santos.

Com apenas quatro pontos conquistados em 17 partidas no segundo turno do Brasileirão, o Botafogo amarga um aproveitamento de apenas 7%. Neste momento, seria a pior campanha da história dos pontos corridos, que começaram a ser disputados em 2003. Para evitar essa marca negativa, o Glorioso precisaria de pelo menos quatro pontos.

Isso porque, até 2020, os piores desempenhos são os do Avaí, em 2019, e do América-RN, em 2007. Os dois clubes só somaram sete pontos nas 19 rodadas do segundo turno do Brasileirão. Logo depois vem o Paraná de 2018, com nove.

O próprio Glorioso já está nessa lista nada agradável. Quando foi rebaixado em 2014, o clube só fez 10 pontos no returno. Pontuação ainda possível de alcançar em 2020se vencer os dois jogos que restam, algo difícil considerando-se o Botafogo atual.