Rio - Primeiro clube carioca a iniciar o seu planejamento para a temporada de 2021, o Botafogo faz a sua estreia no Campeonato Estadual nesta quarta-feira, contra o Boavista, às 18 horas, no Nilton Santos. Em busca de uma renovação, o Glorioso será comandado pelo primeira vez pelo treinador Marcelo Chamusca.

Rebaixado para a Série B com quatro rodadas de antecedência, o Botafogo acabou por um motivo ruim tendo mais tempo que os rivais para se preparar para a próxima temporada. O Glorioso deverá ser a única equipe a não iniciar o torneio com um time sub-23.

A equipe de General Severiano deverá ser escalada com: Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa e Guilherme Santos; Caio Alexandre, Ênio e Cesinha; Matheus Nascimento, Matheus Babi e Ronald.



Adversário do Botafogo, o Boavista novamente tem um elenco experiente para a disputa do Carioca. Sob o comando de Leandrão, a equipe de Bacaxá terá novamente Erick Flores, que retornou de empréstimo do Volta Redonda, o volante Jucilei, ex-Corinthians e São Paulo, e Fernando Bob, revelado pelo Fluminense.