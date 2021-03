Matheus Babi, que deixou sua marca na etapa inicial, recebe a marcação de Diogo Barbosa, ex-Botafogo Vítor Silva/ Botafogo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 15:44 | Atualizado 02/03/2021 15:46

Rio - De olho no mercado para reforçar o setor de ataque, o Grêmio demonstrou interesse no centroavante Matheus Babi, mas a proposta foi recusada pelo Botafogo há duas semanas. A informação é do Canal do Diogo Rossi, setorista do Tricolor Gaúcho.

A proposta foi confirmada pelo presidente do Botafogo, Durcesio Mello, que afirmou que foi recusada por não atender aos valores exigidos. Segundo o mandatário, o Glorioso quer 3 milhões de euros (cerca de R$ 20,6 milhões) pelos 80% de vitrine que tem acordado com o Macaé, dono dos direitos federativos do jogador.



O clube do Norte Fluminense ainda acredita em um desfecho positivo, visto que a tendência é o Grêmio realizar uma nova proposta em breve. Matheus Babi está emprestado ao Botafogo até dezembro deste ano.