Vitor Silva/Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 02/03/2021 18:00

O atacante Matheus Babi chegou ao Botafogo no começo de 2020, após se destacar pelo Serra Macaense no Campeonato Carioca. Desde então, o atacante disputou 39 jogos, fez 11 gols e foi um dos destaques da equipe na temporada, mesmo com o rebaixamento para a Série B. O que poucos torcedores sabem é que o vínculo do jovem atacante pode facilitar a saída dele do time de General Severiano.

Matheus Babi foi contratado pelo Botafogo por empréstimo até dezembro de 2021. Os direitos econômicos (100%) do atacante pertencem ao Serra Macaense, que fez um acordo com o Alvinegro de estabelecer multa rescisória durante o empréstimo de € 3 milhões, cerca de R$ 20 milhões, com um detalhe: o montante precisa ser pago à vista, ou parcelado com o aval dos dois clubes.

A questão é que se um clube pagar a multa rescisória (€ 3 milhões), a taxa de vitrine do Botafogo durante o empréstimo é de "apenas" 40% deste valor (€ 1,2 milhões). Nada impede, entretanto, que se uma proposta com montante menor do que colocado na cláusula se rescisão não seja aceita.

Caso um clube faça oferta menor do que € 3 milhões, o Serra Macaense pode negociar com o Botafogo, deixar € 1,2 milhões com o Alvinegro, valor que já receberia pela taxa de vitrine, e topar ficar com um valor menor do que poderia embolsar com a multa rescisória.

Outro fator que colabora para uma eventual despedida de Babi do Botafogo é o baixo salário. Atualmente, o atacante tem vencimentos em torno de R$ 50 mil, valor bem baixos para clubes da Série A e até mesmo do exterior.

Com a saída de Pedro Raul, que fez 12 gols na temporada passada, Babi se tornou o principal artilheiro do time em 2020, com 11 bolas na rede. Com 23 anos, o atacante acumula passagens por Macaé, Sub-20 do Grêmio e América-RJ.