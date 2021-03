Joel Carli Divulgação/Botafogo FR

Por Lance

Publicado 11/03/2021 23:00

Rio - Até mesmo a família do jogador sabe: Joel Carli está de volta ao Botafogo. Nesta quinta-feira, Mariela Treiyer, esposa do jogador, comemorou o retorno ao clube de General Severiano em uma rede social e "antecipou" o Alvinegro, que ainda não anunciou a contratação de forma oficial.



"Um dia voltaríamos onde jamais deveríamos ter saído. Novamente em casa (Rio de Janeiro). Felizes", escreveu, compartilhando uma foto com Joel Carli e os dois filhos.



O zagueiro desembarcou na Cidade Maravilha com a família nesta quinta-feira. O ex-capitão tem o acordo praticamente selado com o clube de General Severiano e defenderá o Botafogo pelas próximas duas temporadas, em um movimento do Alvinegro para renegociar uma dívida com o argentino.



Carli estava no Aldosivi-ARG, clube o qual rescindiu de forma amigável para acertar com o Botafogo. O zagueiro já realizou exames médicos e deve assinar o novo contrato ainda nesta semana.