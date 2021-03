Com o contrato renovado até 2024, Diego Loureiro é uma das boas opções de Marcelo Cabo em 2021 Vitor SilvaI/Botafogo

Rio - Enquanto aguarda a recuperação de Gatito Fernández e Diego Cavalieri, dupla ainda sem previsão de volta, o Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira, a renovação do contrato do goleiro Diego Loureiro até maio de 2024. O antigo vínculo com o Glorioso tinha validade até dezembro de 2021.



Feliz com o acerto, o goleiro não se conteve e se antecipou ao próprio Botafogo. Via redes sociais, o goleiro, de 22 anos, comemorou o desfecho positivo nas negociações. Com a chegada de Douglas Borges, ex-CRB, Loureiro voltou para a reserva sob o comando de Marcelo Chamusca.



"Feliz e motivado por seguir no clube que me oportunizou a crescer profissionalmente. Minha família e eu seremos gratos sempre. Fui escolhido", postou Loureiro no Instagram.



Revelado pelo Botafogo, Loureiro assumiu a responsabilidade na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. Com Gatito e Cavalieri machucado, ganhou pontos com o torcedor e, mesmo com o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, se salvou na fraca campanha alvinegra.

"Hoje eu me sinto muito mais maduro do que há quatro anos atrás. Óbvio que a gente vivencia ao lado de grandes homens que nos ensinam a crescer no dia a dia. Gatito, Cavalieri e Saulo me ajudaram a crescer", disse Loureiro, ao site oficial do Botafogo.