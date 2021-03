Ivan Angulo Cesar Grecco/Palmeiras

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 21:30

Rio - Depois de uma passagem apagada pelo Botafogo, o atacante colombiano Ivan Angulo voltou a treinar com o Palmeiras, que detém os direitos do atleta. O Palmeiras alegava que o meia deveria permanecer até o final do Campeonato Carioca no Alvinegro, mas o clube carioca afirmou que o contrato se encerrou no dia 21 de fevereiro.

Após indefinição e um período fora dos treinamentos, o jogador, enfim, voltou a treinar pelo Palmeiras e não tem mais vínculo com o Botafogo. Pelo clube carioca, o jogador de 21 anos fez apenas quatro partidas, não marcou nenhum gol e ainda levou um cartão vermelho. Antes do time paulista, Angulo se destacou pelo Envigado-COL.