Aposta do Sport para o ataque em 2021, Neilton assinou contrato até dezembro Divulgação/Sport

Por Lance

Publicado 15/03/2021 18:44

Recife - Após alguns dias de negociação e muita expectativa, o Sport confirmou nesta segunda-feira a chegada do atacante Neilton, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba. O acordo é por empréstimo e válido por uma temporada.



No Leão, Neilton desembarca cercado de esperança de suprir a carência diagnosticada ao longo de 2020. Veloz e habilidoso, o atacante é visto como a 'válvula' de escape no esquema de Jair Ventura para quebrar as linhas adversárias.



Em Pernambuco, Neilton terá a chance de reencontrar o melhor de seu futebol. Em sua temporada com a camisa do Coritiba, ele disputou 24 partidas e marcou apenas um gol. Revelado pelo Santos, Neilton despontou como um dos muitos sucessores de Neymar na Vila Belmiro, mas nunca deslanchou. Com as camisas de Cruzeiro, Botafogo, Internacional, Vitória e São Paulo não conseguiu se firmar.