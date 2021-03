Jonathan, lateral do Athletico-PR Divulgação

Por Lance

Publicado 19/03/2021 17:25

O nome de um lateral-direito chegou à mesa do Botafogo e agradou integrantes da diretoria. Trata-se de Jonathan, de 35 anos, que passou as últimas quatro temporadas no Athletico Paranaense. O nome foi oferecido por empresários e uma investida por parte do Alvinegro está sendo analisada.



Vale ressaltar, portanto, que ainda não há nenhum tipo de proposta. O clube de General Severiano gosta do nome, mas sabe que, por conta da situação financeira complicada, só possui "um tiro" - e ele precisa ser certeiro. O Glorioso analisa números e possíveis valores de salários antes de dar prosseguimento a uma possível negociação.



Após quatro anos, Jonathan não teve o contrato renovado com o Athletico Paranaense e está livre no mercado desde fevereiro. Assim, a contratação seria sem custos de transferência, com o Botafogo arcando apenas com os salários.



O clube de General Severiano já contratou um lateral-direito nesta janela - por coincidência, também um Jonathan, que chegou junto ao Coritiba. Os outros nomes da posição, Kevin, Federico Barrandeguy e Gustavo Cascardo, contudo, não passam total confiança internamente e o Alvinegro monitora o mercado em busca de mais opções para o setor.



Pelo Furacão, Jonathan disputou 127 partidas e marcou quatro gols, ganhando uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana e uma Copa Suruga. Ele também possui passagens por Fluminense, Inter de Milão-ITA, Parma-ITA e Cruzeiro.