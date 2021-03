Lecaros: "Estou comprometido" Vítor Silva/Botafogo

22/03/2021

Rio - O Botafogo segue o processo de reformulação no elenco para a temporada de 2021. Após a contratação de alguns reforços, o Alvinegro ainda pensa em negociar alguns atletas do plantel. De acordo com o presidente Durcesio Mello, em entrevista ao jornal peruano 'El Comercio', o clube carioca tem propostas de três equipes da Série A, dentre elas o Cuiabá, pelo meia Lecaros e está analisando a saída do jogador.

"Existe o interesse de clubes da Série A. Há uma proposta e estamos negociando. O Cuiabá é um dos interessados. Além dele, há mais dois clubes interessados, mas estamos negociando termos e condições. Do contrário, Lecaros fica aqui no Botafogo e vai jogar. Tudo está sendo conversado pelo diretor de futebol (Eduardo Freeland). Lecaros é um garoto que tem muito boas condições", disse o presidente do Botafogo.