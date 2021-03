Botafogo x Sport pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos Vitor_Silva

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 14:27

Rio - Especulado pelo Sport, Zé Welison pode deixar o Botafogo. Emprestado pelo Atlético-MG até maio, o voante é titular da equipe comandada por Marcelo Chamusca. A contratação seria um pedido do técnico Jair Ventura, que vem balançando no cargo.

Publicidade

Apesar do interesse, em entrevista à Rádio Transamérica de Recife, Fred Domingos, diretor de futebol do Sport, disse que não há negociações em andamento pelo jogador. "Nesse momento, não tem nada, mas o Sport está atento ao mercado", garantiu o dirigente.



Zé Welison pertence ao Atlético-MG e chegou ao Botafogo no meio do ano passado. O possível assédio do Sport ao jogador fez o Glorioso antecipar as conversas com o Galo para prorrogar o vínculo do jogador. Marcelo Chamusca gosta do volante e deseja contar com ele no elenco.



Publicidade

O desejo do jogador também é permanecer. Zé Welison se identificou muito com o Botafogo e seu desejo é ficar para a disputa da Série B. Contando os jogos de 2020 e 2021, o volante entrou em campo em 22 vezes com a camisa alvinegra e não fez nenhum gol.