Joel Carli reestreia pelo Botafogo no final de semana Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 25/03/2021 19:15

Após a vexatória atuação e derrota para os reservas do Flamengo — 2 a 0, na última quarta-feira, no Nilton Santos —, o Botafogo pode ter uma nova dupla de zagueiros para o compromisso diante do Nova Iguaçu, no próximo domingo, em Saquarema, em compromisso válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Como Kanu foi expulso no clássico e Marcelo Benevenuto tem sido muito questionado pelas seguidas lambanças, o técnico Marcelo Chamusca pode organizar a 'cozinha' com os experientes Gilvan e Joel Carli.

Gilvan, que vinha atuando com regularidade pelo Atlético Goianiense, não deverá sentir o ritmo de jogo, o que já não se pode dizer em relação ao defensor 'hermano'. Joel Carli não vinha jogando pelo Aldosivi, da Argentina, por causa de problemas físicos, mas está apto a reestrear. O problema é que as seguidas falhas individuais de Benevenuto já esgotaram a paciência dos torcedores, que pedem pela sua barração nas redes sociais.

Com apenas seis pontos depois de cinco partidas, o Alvinegro ocupa no momento a sétima colocação na Taça Guanabara.