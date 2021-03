Maicosuel Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 14:24

Rio - O meia-atacante Maicosuel teve uma passagem marcante pelo Botafogo, chegando inclusive a ser apelidado pela torcida alvinegra de "mago". Em entrevista ao "UOL", o jogador, que está sem clube desde 2019, quando deixou o Paraná, descartou uma aposentadoria e afirmou que gostaria de voltar ao clube carioca.

"Sempre deixei bem claro que o Botafogo é um clube que amo. Sempre deixei bem claro isso pelo status que o clube me deu. Óbvio que é um lugar que quero estar, não tem a menor dúvida. Se eu puder ajudar, eu vou querer estar. Não só pelo dinheiro, por fama, por sucesso. Eu quero ajudar. Tenho saudades de jogar bola, da resenha com os amigos no vestiário. Botafogo é um clube que certamente eu voltaria, sem a menor dúvida", afirmou.



Maicosuel também lamentou a queda do Glorioso para a Série B e disse que torceu pela equipe na luta contra o rebaixamento.

"Eu acompanhei, sim. Tenho amigos que jogam lá, Luiz Otávio é um deles. Falei com ele esses dias. Até brinquei com o Flavinho, fisioterapeuta que tratou da minha lesão em 2010. É triste porque o lugar de um grande clube como o Botafogo é na Série A do Brasileiro. Se caiu é porque fez por merecer, mas espero que volte tudo ao normal. É um clube que gosto muito e pelo qual tenho muito respeito", disse.