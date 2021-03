Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Rio - Após o Fluminense, o Palmeiras é mais um clube que sondou a situação de Matheus Babi. De acordo com informações do portal "Yahoo", o clube paulista não fez proposta oficial, mas procurou um dos responsáveis pelo jogador para saber mais informações sobre o atacante do Botafogo.

Dono dos direitos de Babi, o Serra Macaense aguarda uma oferta de três milhões de euros (cerca de R$ 19,62 milhões) pelo jogador, de 23 anos. O Alvinegro tem 40% de taxa de vitrine em uma possível negociação até dezembro, quando termina o empréstimo.



Mathes Babi chegou ao Botafogo no ano passado por empréstimo após o Campeonato Carioca. Com 14 gols pelo Glorioso, o jogador é um dos remanescentes do elenco da última temporada. Ele disputou 42 jogos pelo clube carioca.

Além do Tricolor Carioca e do Verdão, o Grêmio e o Athletico-PR foram clubes que já tiveram ventilaram a possibilidade de contratação do atacante Matheus Babi.