Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 19:14

Rio - Em alta no Botafogo, Matheus Babi segue despertando interesse de clubes do futebol brasileiro. Segundo informações do "ge", o Athletico fez uma proposta ao Glorioso anteriormente e, com o fim do transfer ban, pode dar sequência à negociação. A multa rescisória do atacante é de R$ 20,2 milhões.

"Não posso abrir valores, mas o Athletico já apresentou uma proposta. O Babi está feliz no Botafogo, tem respeito por um clube que abriu as portas para ele. Até por isso, ele só sai se vier algo que beneficie o Botafogo, só sai pela porta da frente", falou o empresário Bruno Martins.



Publicidade

Além do Furacão, o Fluminense também está de olho no atacante, como noticiado pelo site "Torcedores.com". O clube carioca não pretende disputar com os valores apresentados pelo clube paranaense, porém tem esperança de usar a disputa da Libertadores e a adaptação ao Rio para seduzir o atacante.

Diretor técico do Athletico, Paulo Autuori é um dos representantes nas negociações e pode facilitar a ida de Babi para o clube paranaense. Segundo o empresário, o diretor e o atacante têm boa relação desde os tempos Botafogo.

Publicidade

"O Athletico, hoje, tem uma possibilidade boa principalmente pelo Paulo Autuori, que deu oportunidade para o Babi, é um profissional que o Babi gosta, eles têm uma boa relação. Então, isso pode pesar. Não tem nada encaminhado no sentido de fechar, mas o Athletico é um clube muito bem visto, sim", completou.



Matheus Babi iniciou a carreira no Macaé e passou por Grêmio e América-RJ até chegar ao Botafogo, em 2020. O atacante pertence ao Serra Macaense, com quem tem contrato até fevereiro de 2023, mas está emprestado ao Glorioso até dezembro deste ano. Ao todo, Babi marcou 14 gols em 45 jogos pelo Botafogo.