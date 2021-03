Aprovado pela comissão técnica permanente do Botafogo, Zé Welison está nos planos para a Série B VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Por Lance

Publicado 26/03/2021 18:05

Rio - Titular do Botafogo no início da temporada, José Welison atrai interesse de uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport entrou em contato com o Atlético-MG, dono dos direiros do volante, e pediu informações sobre as condições de negócio. A informação foi dada primeiramente pelo 'Bastidores do Sport' e confirmada pelo LANCE!.

O Leão da Ilha monitora e fez uma proposta para José Welison, cedido ao Botafogo até maio. Nos moldes, o Sport se propôs a pagar 70% dos salários do meio-campista. Atualmente, o Glorioso arca com 50% dos vencimentos mensais do jogador, com o Atlético-MG pagando a outra parte.

Como o LANCE! havia publicado há um mês, o Atlético-MG, por não contar com José Welison, não via a possibilidade de mantê-lo emprestado para outra equipe com maus olhos. Contudo, daria prioridade para o time que arcasse com a maior parte dos salários do volante, justamente pela economia mensal.

Ainda não há nenhuma definição quanto ao futuro de José Welison quanto ao Sport, apenas um interesse concreto por parte da equipe comandada por Jair Ventura.

Por contrato, o camisa 50 termina o Campeonato Carioca no Botafogo. Depois da competição, o clube de General Severiano terá que conversar com o Galo, caso tenha interesse em manter o atleta no elenco para a disputa da Série B, sobre uma possível nova divisão dos salários.