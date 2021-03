Punido, Marcelo Benevenuto deve começar o jogo no banco de reservas contra o Sport Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2021 13:40

Rio - Em baixa no Botafogo, o zagueiro Marcelo Benevenuto está sendo oferecido a vários clubes do futebol brasileiro. Segundo informações do "Torcedores.com", Atlético-MG, Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras e São Paulo receberam contato do staff do defensor.

Marcelo Benevenuto tem contrato com o Botafogo até 2023 e multa rescisória de 15 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões). No entanto, a diretoria alvinegra estaria disposta a aceitar uma proposta de US$ 2 milhões (R$ 11,7 milhões).



Se essa proposta chegar, o Botafogo arrecadaria US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões), já que detém 50% dos direitos econômicos de Marcelo – o Resende detém o restante.