Vitor Silva/Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 16:54

Rio - O Botafogo negocia a rescisão do contrato de Salomon Kalou. De acordo com informações do "Canal do TF", o Glorioso espera que a negociação avance na próxima semana para selar a saída do marfinense.

Segundo o jornalista Thiago Franklin, o custo da rescisão deve ficar entre três e quatro salários de Kalou (entre R$ 1,2 milhão e R$ 1,6 milhão). Dessa forma, o Botafogo economiza pagar o restante do ano ao jogador, que tem contrato até dezembro. A ideia inicial do clube era pagar dois salários.

Publicidade

Com o rebaixamento para a Série B, a permanência de Kalou no elenco ficou inviável financeiramente para o Botafogo. Além disso, o rendimento do jogador dentro das quatro linhas deixou a desejar. Ao todo, o atacante entrou em campo em 27 jogos pelo Glorioso e fez apenas um gol.

Com passagens por clubes importantes da Europa como o Chelsea, Salomon Kalou, de 35 anos, foi um dos principais reforços do Botafogo, ao lado de Keisuke Honda, que já deixou o clube. Os dois não conseguiram corresponder a expectativa que os torcedores tinham neles em 2020.