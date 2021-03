Marcelo Chamusca comemora vitória no fim do Botafogo Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 09:30

Rio - No último domingo, o Botafogo vinha tendo mais uma atuação irregular no Campeonato Carioca e parecia que mais uma vez sairia de campo sem gols e com um tropeço. Porém no fim, Ênio e Marco Antônio marcaram e o Glorioso virou a partida contra o Nova Iguaçu. O resultado e o poder de reação foram exaltados pelo treinador Marcelo Chamusca.

Publicidade

"O resultado foi fundamental, até pela nossa condição de tabela. Precisávamos vencer, aproximar do G-4. A gente jogou em busca desse objetivo. Vencer nos dá confiança e nos deixa em melhor condição de tabela. O resultado foi muito importante. A forma como foi, foi melhor ainda, porque foi com superação, a gente acreditou até o final. Isso dá confiança, a certeza de que deixaram tudo dentro do campo", afirmou.



O meia Marco Antônio contratado do Bahia recebeu elogios à parte de Chamusca. Além de fazer o gol do a vitória, o jogador também cobrou a falta que resultou no gol de Ênio.

Publicidade

"Conheço desde a época da base, é um jogador que tem algumas virtudes muito interessantes. Faz as três funções da frente. Hoje entrou por dentro, foi para o lado esquerdo, movimentou também na direita. É um jogador extremamente qualificado. Finalizou muito bem, mesmo num campo muito precário. Estou muito feliz em ter conseguido trazê-lo para o Botafogo. Já mostrou seu cartão de visitas. Entrou e agregou muito", disse.