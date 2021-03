José Welison Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/03/2021 16:22

Rio - Interessado na contratação do volante Zé Welison, do Botafogo, o Sport procurou o Atlético-MG, dono dos direitos do jogador, para saber informações do atleta. Porém, os valores envolvidos na transação assustaram o clube pernambucano. As informações são do portal "FogãoNet".

O volante Zé Welison foi um pedido do técnico do Sport. O volante está emprestado ao Botafogo até o fim de maio. O volante pertence ao Atlético-MG e tem contrato com o Galo até o fim de 2023. Na última partida, o jogador esteve como opção no banco de reservas.



Revelado pelo Vitória, o volante José Welison, de 26 anos, chegou ao Botafogo, emprestado pelo Atlético-MG no meio do último Campeonato Brasileiro. O jogador atuou em 23 jogos pelo Glorioso e não marcou nenhuma vez.