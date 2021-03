Marcelo Chamusca Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 09:29

Rio - Após vencer nos últimos minutos o Nova Iguaçu e quebrar um jejum de três jogos, o Botafogo tem parada duríssima na próxima quarta-feira pelo Carioca. No Estádio Giulite Coutinho, o Glorioso irá encarar o Madureira, único invicto da competição até o momento.

O Glorioso vai em busca da sua segunda vitória consecutiva e caso consiga poderá entrar no G-4 do Campeonato Carioca. Enquanto isso, a equipe da Zona Norte do Rio quer se manter na zona que garante classificação para a fase final do torneio.

Publicidade

O Botafogo deverá ter o retorno de Kanu, suspenso após a expulsão no clássico contra o Flamengo. Marcelo Chamusca deve escalar o time com: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Kanu, Gilvan e PV; Kayque, Matheus Frizzo e Felipe Ferreira e Marco Antônio; Marcinho e Matheus Babi.

Invicto na competição, o Madureira na última rodada também mostrou poder de recuperação ao buscar um empate contra o Vasco, após estar perdendo por 2 a 0. A equipe da Zona Norte quer a sua primeira vitória contra o um grande clube do Rio no Carioca de 2021.