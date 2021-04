O zagueiro Marcelo Benevenuto faz um péssimo Campeonato Brasileiro Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 31/03/2021 20:34

Praticamente livre do volante Zé Welison, que está de malas prontas para defender o Sport, e do zagueiro Marcelo Benevenuto, que será emprestado ao Fortaleza, a diretoria do Botafogo já está de olho no mercado para fazer a reposição dessas posições. A revelação foi feita pelo técnico Marcelo Chamusca, logo depois do empate com o Madureira — 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, em Edson Passos, pelo Campeonato Carioca.

"Temos atletas chegando, claro, com características diferentes do Zé Welison. Do Marcelo vamos buscar. As duas posições vamos buscar no mercado, com calma e tranquilidade. É um momento que não é fácil porque uma boa parte dos jogadores está empregada jogando Estaduais, Copa do Brasil e competições importantes. Se for de clube do Nordeste, tem Copa do Nordeste ativa. Estamos analisando possibilidades com (Eduardo) Freeland e diretoria, mas provavelmente devemos sim buscar mais um zagueiro e um volante para compor saída dos dois atletas", destacou o treinador.