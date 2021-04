Rafael Carioca é o novo reforço Divulgação

Publicado 01/04/2021 18:21

Rafael Carioca é Fogo!

Lateral-esquerdo é mais um reforço do Glorioso. Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/WEbPjXrbus — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 1, 2021 Rio - O Botafogo anunciou no fim da tarde desta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca, que estava no Vitória. O jogador de 28 anos, que estava no Rio desde a última semana, assinou até o fim desta temporada.

Rafael é um velho conhecido do técnico Marcelo Chamusca. O jogador trabalhou com o treinador no Ceará, chegando inclusive a marcar um dos gols na estreia do comandante à frente do Vozão. Pela equipe cearense, foram 25 jogos e três gols marcados.

Rafael não estava nos planos do Vitória para 2021. Além do clube baiano, o lateral já defendeu Vila Nova, Internacional, Resende, Caxias, Paraná, Ceará, CRB, Red Bull Brasil e Bragantino. No Botafogo, ele disputará posição com Guilherme Santos, Hugo, Lucas Barros e Paulo Victor.