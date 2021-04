Kevin Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/04/2021 18:40

Rio - O Botafogo deu férias nesta terça-feira a seis jogadores que estão fora dos planos de Marcelo Chamusca para a temporada. Os laterais Federico Barrandeguy, Gustavo Cascardo e Kevin e os atacantes Alexander Lecaros, Davi Araujo e Rhuan entrarão em recesso enquanto o clube define um possível futuro. A informação é do site "GE".

Nesta temporada, apenas dois destes jogadores tiveram chances no time. Kevin participou da estreia do Botafogo na temporada, contra o Boavista, enquanto Davi Araújo entrou no segundo tempo da partida contra o Bangu.

Veja até quando irá o contrato dos atletas:

Federico Barrandeguy: 31/12/2021

Gustavo Cascardo: 31/05/2021

Kevin: 31/12/2021

Alexander Lecaros: 31/12/2021

Davi Araujo: 30/06/2021

Rhuan: 31/12/2021