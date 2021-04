Durcesio Mello é o presidente do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/04/2021 11:55

Rio - Após finalizar 12 contratações para a temporada, o Botafogo ainda planeja trazer ao menos dois nomes de peso para fortalecer o elenco para a disputa da Série B. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o meio-campo e o ataque seriam as prioridades da diretoria.

Os nomes dos jogadores que estariam na mira não foram divulgados, mas seriam atletas que gerariam um custo maior para o Botafogo. As saídas de jogadores como Kalou, Zé Welison, Rafael Forster e Marcelo Benevenuto, que tinham salários considerados altos, devem viabilizar o negócio.



Além disso, o Botafogo deverá se esforçar para repor a transferência de Matheus Babi. O jovem, de 23 anos, tinha um salário considerado baixo, mas era um dos destaques da equipe e está próximo de acertar com o Athletico-PR.