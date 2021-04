Federico Barrandeguy Vitor Silva / Botafogo

Rio - Fora dos planos do Botafogo, Federico Barrandeguy deve dar alívio aos cofres do Glorioso. Com a saída do lateral-direito, o clube planeja economizar cerca de R$ 1 milhão. O valor leva em conta oito meses de salários mais luvas da contratação do atleta. A informação é do site "Torcedores.com".

No acordo, o Botafogo abre mão da maior parte dos direitos econômicos e cede ao jogador uruguaio, tentando manter 20%.

Barrandeguy foi oferecido a Danubio e Defensor Sporting, ambos do Uruguai, mas recusou as propostas porque ainda imagina recuperar o espaço no Botafogo. Seus representantes buscam um clube na Major League Soccer (MLS).

Pelo Botafogo, Barrandeguy não conseguiu emplacar uma sequência de bons jogos e foi muito criticado pela torcida durante todo o Campeonato Brasileiro, que culminou no rebaixamento do Glorioso. Ao todo, foram 23 jogos e nenhum gol marcado.